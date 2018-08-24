«Снижение ипотечных ставок в ближайшей перспективе невозможно» 

«Мы действительно ожидаем некоторого повышения ипотечных ставок на российском рынке. А вот насколько резким оно будет, пока говорить преждевременно. Одним из первых, кто встал на этот „неблагодарный“ путь, оказался »Райффайзенбанк», который повысил ставки в среднем на 1 процентный пункт, до 10,49% годовых. Это известный, но не самый крупный игрок на рынке ипотеки. Также в июле-августе менялись ставки в сторону увеличения у еще менее заметных участников ипотечного рынка, но это были разовые акции и только по отдельным программам. По подсчетам ЦБ, на 1 июля средневзвешенная ставка по ипотеке в рублях составляла 9,48%.
Примерно в это же время Эльвира Набиуллина говорила Президенту России о том, что ставки еще не достигли дна, а экономика готова к их снижению до 6-7%. Но обстоятельства оказались сильнее желания Председателя Центрального Банка Российской Федерации продемонстрировать свою хваленую на Западе эффективность. Уже тогда экспертам было понятно, что такое снижение невозможно в ближайшей перспективе. Снижение на целых 3 процентных пункта в условиях роста стоимости фондирования — это нонсенс. К чему банкам ипотека по 6% в условиях падения реальных доходов населения, если сейчас считающиеся безрисковыми долгосрочные государственные облигации дают 8% и выше? И по всем раскладам в самом ближайшем будущем доходности будут еще больше! Так что «Райффайзенбанк» — это только первый звонок, скоро за ним должны потянуться конкуренты. Хотя бы потому, что уже никто не ожидает снижения ключевой ставки. Более того, сегодня Сбербанк в рамках своего корпоративного прогноза написал, что ожидает повышения рублевой ключевой ставки до 7,5% до конца года. В то же время экономические санкции множатся лавинообразно, а политические риски остаются, судя по всему, очень надолго.
В качестве самого негативного ориентира можно взять прогноз аналитиков Сiti по росту доходности 10-летних ОФЗ почти до 12% к концу 2019 г. Если добавить сюда премию за долгосрочность, премию за риск ипотеки, то мы легко получаем ставку где-то в районе 13%. А дальше возможны варианты. Основных два: публичное признание провала плана по снижению ипотечных ставок до 6-7% или же активное субсидирование ипотечных ставок со стороны государства. Так как в собственных ошибках и провалах у нас признаваться никто не любит (особенно финансовые власти), то нас ждет весьма энергичное проталкивание идеи дополнительных преференций ряду избранных игроков для этого самого пресловутого субсидирования. В проигравших, как всегда, останутся рядовые россияне, потому что вместо добросовестных конкурентных 6-7%, которые позволили бы выбирать кредиторов уже исходя из уровня сервиса, удобства и проч., мы получим короткий перечень государственных структур (Дом.рф, Сбербанк, ВТБ, ВЭБ и т.д.), которые никогда не отличались добрым отношением к клиентам, и вряд ли начнут в складывающихся условиях»…