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Исследование: мужчины стали меньше тратить «на красоту» в 2018 году
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Исследование: мужчины стали меньше тратить «на красоту» в 2018 году 

Банки.ру 2 часа назад
Средний житель крупного города России в первом полугодии 2018 года тратил на одну карточную покупку в сегменте «красота» около 2,2 тыс. рублей за раз. При этом средний чек у женщин был несколько выше, чем у мужчин, — 2,2 тыс. против 2,1 тыс. рублей. Отметим, что в 2017 году «мужской» чек лидировал — 2,5 тыс. против 2,3 тыс. рублей. Такими данными с порталом Банки.ру поделился банк «Русский Стандарт».
Согласно его исследованию, за год снизилась доля «женских» покупок в сегменте «красота». Если в прошлом году в нем 71% трансакций совершали представительницы прекрасного пола, а 29% — представители сильного пола, то в 2018-м соотношение поменялось на 67% и 33%.
Эксперты также проанализировали расходы жителей крупнейших городов РФ, совершенные по картам банка «Русский Стандарт» в парикмахерских, салонах красоты, клиниках эстетической медицины, магазинах косметики и так далее.
Продуктовый виджет
Так, в 2018 году самый высокий средний чек на beauty-услуги был зафиксирован в феврале — 2 359 рублей, а самый низкий — в мае (2 083 рубля), отмечают аналитики финучреждения.
«Интересно, что самый высокий средний чек оказался в столице — 2 486 рублей. Второй город по этому показателю — Новосибирск (2 217 рублей). Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону со средним чеком 2 045 рублей», — говорится в исследовании.
Больше всего «красивых» операций по картам проходит в салонах красоты (средний чек — 2 654 рубля).
Статистика банка подтверждает очевидный факт: с возрастом расходы «на красоту» возрастают. Если до 25 лет житель России безналично тратит за один поход в «место красоты» 1 248 рублей, то россиянин в возрасте 25—35 лет — уже 1 805 рублей, от 36 до 55 лет — 2 446 рублей, а старше 55 лет — 2 547 рублей.
Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru
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