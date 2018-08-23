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Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже Denizbank до конца года
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Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже Denizbank до конца года 

ТАСС 49 минут назад
Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже Denizbank до конца 2018 года, сумма сделки — более 14,6 млрд турецких лир — банк.
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