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Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже Denizbank до конца года
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Сбербанк планирует закрыть сделку по продаже Denizbank до конца года
ТАСС
49 минут назад
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Сбербанк
планирует закрыть сделку по продаже Denizbank до конца 2018 года, сумма сделки — более 14,6 млрд турецких лир — банк.
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