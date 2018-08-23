НБКИ: Средний размер ипотечного кредита в Москве в апреле-июне вырос на 4,5% — до 4,59 млн руб.

Средний размер ипотечного кредита в Москве в апреле-июне 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5% — до 4,59 млн руб., сообщили в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«По данным 4,1 тыс. кредиторов, передающих сведения в НБКИ, во II квартале 2018 г. средний размер ипотечного кредита вырос на 7,1% (или на 142,8 тыс. руб.) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,16 млн руб. (во II квартале 2017 г. — 2,01 млн руб.)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в Москве в апреле-июне 2018 г. средний размер ипотечного кредита по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 4,5% и составил 4 млн 592 тыс. 71 руб. (во II квартале 2017 г. — 4 млн 396 тыс. 380 руб.). В Московской области во II квартале 2018 г. средний размер ипотечного кредита составил 3 млн 356 тыс. 640 руб., что на 7,7% больше показателя за аналогичный период прошлого года (3 млн 116 тыс. 848 руб.).

«При этом самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) во II квартале 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксирована в Республике Татарстан (рост на 15,4%), Волгоградской (рост на 14,4%) и Саратовской (рост на 13,4%) областях, а также в Республике Башкортостан (рост на 13%) и Кировской области (рост на 11,4%)», — пояснили в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в то же время, в ряде регионов средний размер ипотечного кредита сократился, в том числе в Ямало-Ненецком АО (снижение на 2,9%), Воронежской области (снижение на 1,7%), Хабаровском крае (снижение на 1,4%), Иркутской (-1,0%) и Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) (снижение на 0,7%) областях.

«Самое большое значение среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) во II квартале 2018 г. зафиксировано в Москве, Московской области, Ямало-Ненецком АО (2,71 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,71 млн руб.) и Республике Саха (Якутия) (2,47 млн руб.)», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе добавили, что в свою очередь, самый низкий показатель среднего размера ипотечного кредита отмечен в Челябинской (1,42 млн руб.) и Кемеровской (1,48 млн руб.) областях, Алтайском крае (1,52 млн руб.), Вологодской области (1,52 млн руб.) и Удмуртской Республике (1,58 млн руб.).