Средний размер ипотечного кредита превысил 2 миллиона рублей

Средний размер ипотечного кредита вырос на 7,1% с начала года до 2,16 млн рублей. При этом больше всего размер ипотечных кредитов вырос в республике Татарстан — рост составил больше 15 процентов. В Волгоградской области — 14,4%, Саратовской — 13,4%.

В некоторых регионах размер ипотечных кредитов сократился. Например, в Ямало-Ненецком АО (-2,9%), Воронежской области (-1,7%), Хабаровском крае (-1,4%), Иркутской области.

Самые большие ипотечные кредиты выдаются в Москве — 4,59 млн рублей, а также в Московской области (3,36 млн рублей), Ямало-Ненецком АО (2,71 млн рублей), Санкт-Петербурге (2,71 млн рублей).