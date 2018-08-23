Поступление налогов в бюджет Башкирии в первом полугодии выросло на 21 млрд рублей

УФА, 23 августа. / ТАСС /. Поступление налогов в бюджет Башкирии в первом полугодии 2018 года выросло на 21 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства глава республики Рустэм Хамитов.

"За первое полугодие в бюджет поступило более 114 млрд рублей доходов — на 21 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Это один из самых высоких темпов роста в стране. В рейтинге регионов по этому показателю мы за год поднялись с 60-х позиций на второе место в стране", — сказал он.

По словам Хамитова, опережающая динамика более чем на 30 процентных пунктов достигнута в том числе «благодаря поступлению в бюджет налога на прибыль от компании „Башнефть“ . Ранее сообщалось, что „Башнефть“ в марте перечислила Башкирии 16 млрд рублей налога от выплаты АФК „Системой“ 100 млрд рублей по мировому соглашению с »Роснефтью" в споре о реорганизации «Башнефти».

"Также ощутимо — на 1,6 млрд рублей — увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц", — добавил глава региона.

Хамитов отметил, что при этом выросла нагрузка на местные бюджеты. «Предлагаю для поддержки муниципалитетов дополнительно передать 40% поступлений от налога, взимаемого по упрощенной системе, в бюджеты городских округов. Это даст им еще не менее 1,7 млрд рублей дохода, в том числе по Уфе это увеличение составит 1,4 млрд рублей. Соответствующий проект закона осенью будет внесен в Государственное Собрание республики», — добавил он.