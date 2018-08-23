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Поступление налогов в бюджет Башкирии в первом полугодии выросло на 21 млрд рублей
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Поступление налогов в бюджет Башкирии в первом полугодии выросло на 21 млрд рублей 

ТАСС 39 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
УФА, 23 августа. /ТАСС/. Поступление налогов в бюджет Башкирии в первом полугодии 2018 года выросло на 21 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил в четверг на заседании правительства глава республики Рустэм Хамитов.
"За первое полугодие в бюджет поступило более 114 млрд рублей доходов — на 21 млрд рублей больше, чем в прошлом году. Это один из самых высоких темпов роста в стране. В рейтинге регионов по этому показателю мы за год поднялись с 60-х позиций на второе место в стране", — сказал он.
По словам Хамитова, опережающая динамика более чем на 30 процентных пунктов достигнута в том числе «благодаря поступлению в бюджет налога на прибыль от компании „Башнефть“. Ранее сообщалось, что „Башнефть“ в марте перечислила Башкирии 16 млрд рублей налога от выплаты АФК „Системой“ 100 млрд рублей по мировому соглашению с »Роснефтью" в споре о реорганизации «Башнефти».
"Также ощутимо — на 1,6 млрд рублей — увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц", — добавил глава региона.
Хамитов отметил, что при этом выросла нагрузка на местные бюджеты. «Предлагаю для поддержки муниципалитетов дополнительно передать 40% поступлений от налога, взимаемого по упрощенной системе, в бюджеты городских округов. Это даст им еще не менее 1,7 млрд рублей дохода, в том числе по Уфе это увеличение составит 1,4 млрд рублей. Соответствующий проект закона осенью будет внесен в Государственное Собрание республики», — добавил он.
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