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В бюджет Башкирии за полгода поступило более 114 млрд рублей налогов
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В бюджет Башкирии за полгода поступило более 114 млрд рублей налогов 

ГОРОБЗОР.РУ 22 минуты назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Налоговые поступления в бюджет Башкирии выросли на 21 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. При этом республика стала одним из лидеров в стране по темпам роста налоговых поступлений в бюджет. Об этом на заседании правительства РБ сообщил глава региона Рустэм Хамитов. — За первое полугодие в бюджет поступило более 114 млрд рублей доходов — на 21 млрд рублей больше, чем в прошлом году, — сказал руководитель региона.
Рустэм Хамитов отметил, что опережающей динамики удалось достичь в том числе благодаря поступлению в бюджет налога на прибыль от компании «Башнефть». Кроме того, на 1,6 млрд рублей увеличились поступления по налогу на доходы физических лиц.
Напомним, в марте этого года «Башнефть» перечислила в бюджет Башкирии налог на прибыль в размере 16,5 млрд рублей. В начале прошлого года республика и ПАО НК «Роснефть» подписали Соглашение, направленное на реализацию сторонами промышленных, финансовых, социальных программ, способствующих комплексному развитию региона, а также созданию благоприятных условий для осуществления хозяйственной деятельности. В мае этого года на Петербургском экономическом форуме Рустэм Хамитов и главный исполнительный директор ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин подписали дополнительное соглашение, направленное на расширение сотрудничества в области социального развития региона.
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