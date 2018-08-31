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Названы самые популярные марки автомобилей в России
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Названы самые популярные марки автомобилей в России 

РИА Новости + ещё 29 54 минуты назад
Фото: Автовести
МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг самых популярных марок машин среди российских автолюбителей.
Отмечается, что по данным на 1 июля в России насчитывается около 43 миллионов легковушек. При этом более 32 процентов из них приходится на отечественные авто марки Lada — 13,88 миллиона единиц.
На втором месте оказалась японская Toyota с показателем в 3,82 миллиона зарегистрированных машин. Третью строчку заняли автомобили марки Nissan, количество которых в стране превысило два миллиона. Пятерку лучших замыкают Hyundai (1,95 миллиона) и Kia (1,78 миллиона).
В десятку самых популярных машин также вошли Renault (1,72 миллиона), Chevrolet (1,64 миллиона), Volkswagen (1,56 миллиона), Ford (1,37 миллиона) и Mitsubishi (1,16 миллиона). Показатели других марок не превышают миллиона экземпляров.
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