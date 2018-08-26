Продажи новых автомобилей китайских марок в России в июле выросли на 19% — до 2,9 тыс. машин

Продажи новых автомобилей китайских марок в России в июле 2018 г. выросли на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составили 2,9 тыс. машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».

«В июле 2018 г. продажи новых автомобилей китайских марок в России составили 2 тыс. 939 единиц, что на 19% выше, чем год назад. Самой популярной маркой из КНР в нашей стране остается Lifan, на долю которой пришлось 45% от общего объема продаж китайских автомобилей. За отчетный период ее реализация составила 1 тыс. 315 экземпляров (плюс 1%)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на второй строчке рейтинга расположился бренд Chery. В июле 2018 г. автомобили этой марки разошлись тиражом в 404 автомобиля, что на 17% меньше, чем год назад. На третье место поднялся Zotye (281 машин), показавший рост рынка в 4,8 раза. Далее в рейтинге продаж китайских брендов в России следуют Haval (259 автомобилей; плюс 85%) и Geely (217 экземпляров; минус 4%). Реализация автомобилей других китайских марок в июле нынешнего года выглядит следующим образом: Changan (184 машины; плюс 94%), FAW (125 автомобилей; рост в 2,6 раза), DFM (119 экземпляров; рост в 2,6 раза), HTM/Hawtai (21 машины; рост в 3,5 раза), Brilliance (14 автомашин; плюс 17%). По итогам семи месяцев 2018 г. продажи новых китайских автомобилей в России достигли 19 тыс. единиц, что на 17% выше результата годичной давности.