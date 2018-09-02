Продажи новых автомобилей в кузове «седан» в России в июле снизились на 9,2% — до 43,6 тыс. машин

Продажи новых автомобилей в кузове «седан» в России в июле 2018 г. снизились на 9,2% и составили 43,6 тыс. машин, сообщает аналитическое агентство «Автостат».

«Автомобили в кузове «седан», которые являются самыми распространенными в российском парке, теряют популярность у покупателей в нашей стране. Так, по итогам июля 2018 г. продажи новых таких машин составили 43,6 тыс. единиц, что на 9,2% меньше, чем год назад», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в апреле и июне падение продаж «седанов» составило менее 1%, а теперь оказалось более значительным. Несмотря на это, по итогам семи месяцев реализация новых легковых автомобилей с типом кузова «седан» в России еще показывает рост (плюс 3,6%; до 308,9 тыс. машин). А самыми популярными такими моделями являются Lada Granta, Lada Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo.