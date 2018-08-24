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Продажи новых пикапов в России в июле выросли на 23,8% — до 837 машин
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Продажи новых пикапов в России в июле выросли на 23,8% — до 837 машин 

Агентство «Москва» 20 минут назад
Фото: Автоновости дня
Продажи новых пикапов в России в июле 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 23,8% — до 837 машин, сообщили в пресс-службе аналитического агентства «Автостат».
«Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», в июле 2018 г. в России было реализовано 837 новых пикапов, что на 23,8% больше, чем год назад. При этом в данном сегменте российского рынка сменился лидер. Так, самым продаваемым пикапом в прошлом месяце стал Mitsubishi L200, который разошелся тиражом в 271 экземпляр — в 2,4 раза больше, чем в июле 2017 г.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на второе место опустился лидер июня — УАЗ «Пикап» с реализованными 251 автомобилем, что на 26,1% превышает результат за июль 2017 г. Замкнул тройку лидеров в сегменте пикапов Toyota Hilux с проданными 197 машинами (снижение продаж на 17,6%).
«Между тем, по итогам семи месяцев нынешнего года лидерство на рынке пикапов в России сохраняет УАЗ «Пикап». За период с января продажи этой модели составили 2 тыс. 1 единицу, в то время как у Mitsubishi L200 и Toyota Hilux эти показатели составляют 1 тыс. 759 и 1 тыс. 540 машин соответственно», — добавили в пресс-службе.
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Комментарии  Ещё 6 источников 
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