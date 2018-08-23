Российский рынок новых грузовиков за 7 месяцев вырос на 15%

Рынок новых грузовых автомобилей в России за семь месяцев 2018 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 44 тыс. штук, приводит данные аналитическое агентство «Автостат».

Лидерство на рынке грузовиков продолжает удерживать отечественный производитель «КамАЗ» , на долю которого за этот период пришлась примерно третья часть от общего объема продаж. В количественном выражении это соответствует 13,8 тыс. машин (рост на 4%).

На втором месте по продажам оказался российский бренд ГАЗ (4,6 тыс. грузовиков; рост на 9%), на третьем — Volvo (3,8 тыс. штук; рост на 44%), на четвертом — Scania (3,1 тыс. штук; +31%) и пятом — MAN (2,6 тыс. шт. ; +35%).