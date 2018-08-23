Ещё
Российский рынок новых грузовиков за 7 месяцев вырос на 15%
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.57
$
68.50
79.27
79.30
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
74.52
+0.03 Золото
1188.84
–0.03 РТС
1053.00
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1555
+0.0028
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Российский рынок новых грузовиков за 7 месяцев вырос на 15% 

Rambler News Service 33 минуты назад
Рынок новых грузовых автомобилей в России за семь месяцев 2018 года вырос на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 44 тыс. штук, приводит данные аналитическое агентство «Автостат».
Лидерство на рынке грузовиков продолжает удерживать отечественный производитель «КамАЗ», на долю которого за этот период пришлась примерно третья часть от общего объема продаж. В количественном выражении это соответствует 13,8 тыс. машин (рост на 4%).
На втором месте по продажам оказался российский бренд ГАЗ (4,6 тыс. грузовиков; рост на 9%), на третьем — Volvo (3,8 тыс. штук; рост на 44%), на четвертом — Scania (3,1 тыс. штук; +31%) и пятом — MAN (2,6 тыс. шт. ; +35%).
Rambler News Service: последние новости
Интернет впервые обогнал телевидение по рекламным доходам в России В Подмосковье построят завод каменных изделий за 800 млн рублей Чистая прибыль Сбербанка за II квартал выросла на 16% — до 215,3 млрд рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай нанес ответный удар по Трампу231
Россия откажется от доллара575
Дачников зароют в бумагах41
Deutsche Bank пригрозил России разрывом46
Россия решила напугать США рублем27
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
04:15
Дачников зароют в бумагах
Недвижимость
08:24
Раскрыты детали триллионного плана правительства
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение