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Рынок люксовых машин: какие марки лидируют в России
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Рынок люксовых машин: какие марки лидируют в России 

«Автостат Инфо» + ещё 16 20 минут назад
Фото: Газета Daily
Рынок люксовых машин: какие марки лидируют в России Исследование «Автостат Инфо» показало, что в сегменте автомобилей класса «люкс» в России наибольший объем реализует марка Mercedes-Benz. С января по июль 2018 года немецкий автопроизводитель продал россиянам 1612 машин люксового сегмента, на 6,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1514 ед.).
Второе место среди автомобильных брендов на рынке люксовых авто занимает марка BMW с результатом 1342 ед. машин, проданных за семь месяцев. В сегменте «люкс» на авторынке России в отчетный период «баварцы» увеличили продажи на 77,7% в сравнении с прошлогодним результатом — 755 авто. Третье место в рейтинге у Audi — 928 машин, что на 21,6% меньше, чем было продано годом ранее (1183 авто).
По данным исследования «Автостат Инфо», за семь месяцев этого года в России было продано 488 автомобилей Porsche класса «люкс», что указывает на 19-процентное снижение показателей реализации (годом ранее было продано 605 машин этой марки). Продажи люксовых авто бренда Lexus в тот же период увеличились в несколько раз, с 11 до 162 ед. В топ-10 автомобильных брендов с самыми высокими продажами машин класса «люкс» вошли в отчетный период также: KIA (125 авто, +56,2%), Chevrolet (87 ед., -41%), Cadillac (85 ед., -70%), а также Jaguar (60 авто, -17,8%) и Rolls-Royce (46 машин, -13,2%).
Ранее из материалов «Автостат Инфо» стало известно, что объем продаж машин класса «люкс» в России вырос на 2,7% за период первых семи месяцев этого года и составил 5071 ед. против 4938 ед. авто, проданных годом ранее.
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