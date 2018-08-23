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Рустэм Хамитов: среднемесячная заработная плата в Башкирии выросла на 10,4%
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Рустэм Хамитов: среднемесячная заработная плата в Башкирии выросла на 10,4% 

АиФ-Уфа 28 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
По итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная зарплата в Башкирии выросла на 10,4%. Сейчас она составляет около 33 тысяч рублей. Об этом 23 августа сообщил Рустэм Хамитов. Его слова передаёт пресс-служба главы республики.
Как рассказал руководитель региона, в Башкирии «под особым контролем» находится ситуация с занятостью населения.
«Сокращается безработица, растёт число заявленных работодателями вакансий», — сообщил Рустэм Хамитов.
Также глава Башкирии отметил, что укрепляется налоговый потенциал. За первое полугодие в бюджет региона поступило более 114 млрд рублей доходов. Это на 21 млрд рублей больше, чем в 2017 году. На 1,6 млрд увеличились поступление от физических лиц.
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