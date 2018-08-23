Рустэм Хамитов: среднемесячная заработная плата в Башкирии выросла на 10,4%

По итогам первого полугодия 2018 года среднемесячная зарплата в Башкирии выросла на 10,4%. Сейчас она составляет около 33 тысяч рублей. Об этом 23 августа сообщил Рустэм Хамитов . Его слова передаёт пресс-служба главы республики.

Как рассказал руководитель региона, в Башкирии «под особым контролем» находится ситуация с занятостью населения.

«Сокращается безработица, растёт число заявленных работодателями вакансий», — сообщил Рустэм Хамитов.

Также глава Башкирии отметил, что укрепляется налоговый потенциал. За первое полугодие в бюджет региона поступило более 114 млрд рублей доходов. Это на 21 млрд рублей больше, чем в 2017 году. На 1,6 млрд увеличились поступление от физических лиц.