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Денежный рынок: без существенных изменений
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Денежный рынок: без существенных изменений 

Прайм 25 минут назад
Фото: Прайм
Несмотря на вновь усилившееся давление в рубле, движения в ставках денежного рынка вчера были довольно ограниченными. Большинство ставок NDF/кросс-валютных свопов снизились на 10 бп, хотя сегмент 1–4 года продолжил отставать: здесь снижение составило всего 5 бп. В ставках процентных свопов единого направления не было, однако и здесь изменения были весьма умеренными: короткие ставки повысились на 3–4 бп, длинные — снизились на 5 бп.
В результате расчетов по аукционам Банка России уровень ликвидности в системе сократился на 248 млрд руб., что оказало некоторую поддержку ставкам овернайт. Ставки однодневного репо под залог ОФЗ закрылись в пределах ±10 бп, а медианное значение по итогам сессии осталось на уровне вторника. Средневзвешенная ставка однодневного валютного свопа изменилась незначительно, составив 5,24% (+5 бп), однако вечером на фоне роста волатильности на валютном рынке ставка вновь начала расти и в итоге закрылась на отметке 6,82%.
Ставка RUONIA также начала понемногу смещаться вниз (6,91% во вторник), но пока это происходит медленнее, чем в случае других однодневных ставок. Однодневный базис находится на отметке —150 бп, что может говорить о том, что кроме избытка рублевой ликвидности, в системе так же присутствует высокий спрос на валютную ликвидность. На это, в частности, указывает динамика долларовых ставок на рынке репо: сейчас долларовые ставки овернайт здесь торгуются на уровне 3,15% против 2,5% неделю назад.
В начале августа мы писали о том, что к расширению базиса могут привести предстоящие погашения еврооблигаций российскими банками (в октябре–ноябре); в настоящий момент дополнительное давление на него оказывает волатильность валютного курса, которая, согласно нашей модели, также является значимым фактором.
Между тем вчерашний аукцион однодневного репо с Федеральным казначейства вновь был признан несостоявшимся ввиду отсутствия заявок. При этом банки привлекли 65 млрд руб., чтобы рефинансировать погашаемые сегодня 4-месячные депозиты Казначейства.
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