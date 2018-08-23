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Аналитики предсказали рост расходов россиян на сладости
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Аналитики предсказали рост расходов россиян на сладости 

Rambler News Service 29 минут назад
Жители России начнут тратить больше на сладости в этом году из-за увеличения спроса на более дорогостоящие товары, считают аналитики Центра исследований кондитерского рынка. По мнению экспертов, разница в показателях по сравнению с прошлым годом может превысить 350 рублей.
«В 2017 году расходы россиян на кондитерские изделия в среднем составили 7097 рублей на человека в год при потреблении 24,5 кг в год на человека. … По итогам 2018 года расходы на кондитерские изделия могут вырасти в среднем до 7450 рублей в год на человека, при том, что объемы потребления существенно не изменятся и увеличатся до 24,6-24,8 кг в год на человека в среднем», — говорится в сообщении организации.
В общей сложности продажи сладостей в России в первой половине 2018 года составили 493,2 млрд рублей. Это на 4% больше показателя за аналогичный период предыдущего года. Помимо этого, на рынке кондитерских изделий наблюдалось незначительное снижение цен — на 0,1%. По мнению аналитиков, такие данные связаны с изменившимся поведением потребителей, которые стали чаще покупать дорогие конфеты, плитки шоколада и другие сладости.
Сейчас наиболее крупным сегментом российского кондитерского рынка являются мучные изделия с длительными сроками хранения. При этом в прошлом году больше всего денег жители России тратили на шоколад и изделия из него — около 38% от всех расходов. Следом шли мучные кондитерские изделия (24%), сахаристые (27%) и торты с пирожными (11%).
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