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Россияне увлеклись шоколадом
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Россияне увлеклись шоколадом 

Lenta.ru 22 минуты назад
Фото: Lenta.ru
По итогам 2018 года расходы россиян на кондитерские изделия могут вырасти на пять процентов, до 7450 рублей в год на человека, прогнозирует Центр исследований кондитерского рынка.
Эксперты подчеркнули, что при росте расходов потребление существенно не изменится. По прогнозам, к концу года оно составит 24,6-24,8 килограмма в год на человека, против текущего значения в 24,5 килограмма в год (что уже стало для России историческим максимумом).
Как поясняется в исследовании, структура спроса последние несколько лет все больше меняется в пользу более дорогих шоколада и шоколадных кондитерских изделий. Если по итогам 2017 года их потребление было на уровне 5 килограммов в год на человека, то к лету 2018 года оно составило уже 5,1 килограмма. Также увеличивается потребление кондитерских изделий, которые позиционируются как более натуральные и здоровые.
За 2017 год россияне потратили в среднем по 7097 рублей при потреблении 24,5 килограмма в год на человека. Больше всего покупали шоколад и шоколадные кондитерские изделия — 38 процентов, на мучные кондитерские изделия длительных сроков хранения пришлось 24 процента, на сахаристые — 27 процентов, а на торты с пирожными 11 процентов.
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