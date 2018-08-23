В России упали цены на красную рыбу

Рост поставок на внутренний рынок может к осени сбить цены и в рознице — примерно на 20-25 процентов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на заявление представителей Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ).

Впрочем, о снижении цен ранее уже сообщало Росрыболовство , опираясь на данные своего Центра мониторинга цен. В частности, стоимость горбуши за неделю с 13 по 19 августа упала на 20 процентов — до 120 рублей за килограмм. Этот факт действует и на другие виды. За тот же период кета подешевела на 5 процентов — до 190 рублей за килограмм, нерка — на 1,2 процента — до 425 рублей.

На розничном рынке также происходит снижение цен, но не настолько резкое и значительное. Как сообщало Росрыболовство, в целом средний уровень потребительских цен на рыбу мороженую неразделанную с начала года снизился примерно на полпроцента. При этом, по данным ведомства, сейчас дальневосточные рыбаки выловили около 467 тысяч тонн лососей, что более чем на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года.