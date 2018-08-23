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Остановиться невозможно: новосибирцы начали оформлять всё больше кредитов
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Остановиться невозможно: новосибирцы начали оформлять всё больше кредитов 

ngs.ru 53 минуты назад
Фото: ngs.ru
За 7 месяцев 2018 года жители Новосибирской области взяли в долг более 88 миллиардов рублей, из них 15 миллиардов — в прошедшем июле
«Июль стал самым кредитно-активным месяцем 2018 года», — сообщли в Объединённом кредитном бюро. Эта тенденция характерна и для России, в целом, и для Новосибирской области.
При этом объём кредитования вырос не только по сравнению с месяцами 2018 года, но и в сравнении с аналогичными периодами прошлых лет.
Для сравнения: в прошлом июле новосибирцы взяли в долг 9 миллиардов рублей, а за семь месяцев 2017 года — 56 миллиардов.
При этом количество кредитов выросло незначительно, но размер кредитов стал больше.
В частности, больше, чем вдвое выросла сумма кредита наличными. Если в июле 2017 года средний размер был 108 тысяч, то в этом году он уже вырос до 167 тысяч — сразу на 54%.
Самый большой рост показал объём ипотечных кредитов в этом году новосибирцы взяли в долг уже 34,7 миллиарда (всего 18,7 тысячи займов), хотя в аналогичный период 2017 года было 19,5 миллиаров (11,6 тысячи займов).
Кроме того, по кредитным картам новосибирцы получили за год 9,3 миллиарда рублей, в то время как в прошлом году — 5,5 миллиарда.
На машины жители области получили 2,3 миллиарда, в прошлом году — 1,6 миллиарда.
Тенденция к увеличению различных видов кредитов наблюдается уже не первый месяц. В частности, по итогам второго квартал ОКБ также сообщало о росте рынка ипотеки.
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