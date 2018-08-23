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В Башкирии средний размер ипотеки вырос на 13%
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В Башкирии средний размер ипотеки вырос на 13% 

ГОРОБЗОР.РУ 48 минут назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Во втором квартале текущего года средний размер ипотечного кредита в Башкирии составил 1,8 млн рублей. По данным Национального бюро кредитных историй, этот показатель увеличился на 13% в сравнении с учетным периодом прошлого года.
Средний размер ипотеки в России находится на отметке 2,16 рублей, что на 7,1% больше, чем во втором квартале прошлого года. С того времени он увеличился на 142,8 тысяч рублей.
— В числе главных причин роста ипотеки — улучшение банками условий кредитования. Прежде всего, речь идет о снижении процентных ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам. О более «либеральном» подходе банков к жилищному кредитованию свидетельствует и наблюдаемый нами постоянно растущий в последнее время уровень одобрения ипотечных заявок граждан, — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.
Наибольший размер займа на покупку недвижимости зарегистрирован в Москве — 4,59 млн рублей. Следом идут кредиты в Московской области (3,36 млн рублей) и Санкт-Петербурге (2,71 млн рублей). Наименьший размер ипотеки отмечен в Челябинской (1,42 млн рублей) и Кемеровской (1,48 млн рублей) областях, а также в Алтайском крае (1,52 млн рублей).
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