В Красноярске снять жилье в аренду стало выгоднее

Больше всего в Красноярске подешевели однокомнатные квартиры.

Приезжие и студенты смогут снять однушку в среднем за 11, 5 тыс. руб. в месяц. Год назад однокомнатное жилье стоило на 1000 руб. больше.

Серьезно упала стоимость аренды в Центральном районе. Здесь средние расценки снизились почти 15%. Тем самым размер ставок сравнялся со всеми остальными районами Красноярска.

Специалисты считают, что на снижение стоимости аренды повлияло большее количество предлагаемых квартир, расположенных в спальных районах.

Средняя цена аренды в Красноярске теперь составляет 12,9 тыс. руб. Самое время воспользоваться и заключить долгосрочный договор.