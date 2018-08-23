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В Красноярске снять жилье в аренду стало выгоднее
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В Красноярске снять жилье в аренду стало выгоднее 

АиФ Красноярск 39 минут назад
Фото: АиФ Красноярск
Больше всего в Красноярске подешевели однокомнатные квартиры.
Приезжие и студенты смогут снять однушку в среднем за 11, 5 тыс. руб. в месяц. Год назад однокомнатное жилье стоило на 1000 руб. больше.
Серьезно упала стоимость аренды в Центральном районе. Здесь средние расценки снизились почти 15%. Тем самым размер ставок сравнялся со всеми остальными районами Красноярска.
Специалисты считают, что на снижение стоимости аренды повлияло большее количество предлагаемых квартир, расположенных в спальных районах.
Средняя цена аренды в Красноярске теперь составляет 12,9 тыс. руб. Самое время воспользоваться и заключить долгосрочный договор.
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