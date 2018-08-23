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Средний размер ипотечного кредита в РФ за год увеличился на 7,1%
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Средний размер ипотечного кредита в РФ за год увеличился на 7,1% 

ТАСС 17 минут назад
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Средний размер ипотечного кредита в РФ увеличился за прошедший год на 7,1% — до 2,16 млн рублей, следует из материалов Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
"Ипотечное кредитование растет как по количеству и суммам выдаваемых кредитов на покупку жилья, так и по их среднему размеру. В настоящее время жилищное кредитование по сути является одним из основных «драйверов» роста всего розничного кредитования", — цитирует НБКИ своего гендиректора Александра Викулина.
Среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования наибольший прирост среднего размера ипотечного кредита во втором квартале 2018 года зафиксирован в Татарстане (+15,4%). За республикой следуют Волгоградская (+14,4%) и Саратовская (+13,4%) области, а также Башкортостан (+13,0%) и Кировская область (+11,4%).
В Москве и Санкт-Петербурге показатель вырос на 4,5% и 2,5% соответственно.
В ряде регионов средний размер ипотечного кредита, наоборот, сократился. Среди них Ямало-Ненецкий АО (-2,9%), Воронежская область (-1,7%), Хабаровский край (-1,4%), Иркутская (-1,0%) и Тюменская (без ХМАО и ЯНАО) (-0,7%) области.
Наибольшее значение среднего размера ипотечного кредита во втором квартале традиционно зафиксировано в Москве (4,59 млн руб.), Московской области (3,36 млн руб.), Ямало— Ненецком АО (2,71 млн руб.), Санкт-Петербурге (2,71 млн руб.) и Республике Саха (Якутия) (2,47 млн руб.).
"В числе главных причин роста ипотеки — улучшение банками условий кредитования. Прежде всего, речь идет о снижении процентных ставок и первоначального взноса по ипотечным кредитам. О более «либеральном» подходе банков к жилищному кредитованию свидетельствует и наблюдаемый нами постоянно растущий в последнее время уровень одобрения ипотечных заявок граждан", — заявил Викулин.
По данным Дома.РФ, занимающего третье место по объему выдачи жилищного кредитования, в первой половине 2018 года средневзвешенные ставки предложения по ипотечным программам на первичном и вторичном рынках жилья снизились на 0,6 и 0,4 п.п. соответственно по отношению к началу 2018 года. Средневзвешенная ставка предложения топ-15 кредиторов на первичном рынке жилья за июнь составляла 8,91%.
Власти считают, что со временем ипотечные ставки в РФ могут сократиться до 6-7%. Об ожидании постепенного удешевления жилищного кредитования в РФ заявлял и Центробанк.
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