Доллар протестировал отметку 69 рублей

Впервые с апреля 2016 года курс доллара поднялся до уроня 69 рублей. Евро также стремительно растёт, приближаясь всё ближе к 80 рублям.

В ходе торгов на Москвоской бирже за доллар на максимуме по состоянию на 13.03 мск предлагали 69,0025 рубля (+97,25 копейки). Курс евро рос на 85,25 копейки, до 79,7525 рубля.

Как отмечает глава аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова, основными индикаторами снижения рубля в настоящее время являются паника рынка в связи с объявленными санкциями США, а также закупка Центральным банком РФ иностранной валюты для Минфина

«Ожидаемый коридор за доллар — 68-70 рублей и 78-80 рублей за евро», — прогнозирует она.