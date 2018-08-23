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Доллар протестировал отметку 69 рублей
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Доллар протестировал отметку 69 рублей 

News.ru 1 час назад
Впервые с апреля 2016 года курс доллара поднялся до уроня 69 рублей. Евро также стремительно растёт, приближаясь всё ближе к 80 рублям.
В ходе торгов на Москвоской бирже за доллар на максимуме по состоянию на 13.03 мск предлагали 69,0025 рубля (+97,25 копейки). Курс евро рос на 85,25 копейки, до 79,7525 рубля.
Как отмечает глава аналитического департамента компании «ФинИст» Екатерина Туманова, основными индикаторами снижения рубля в настоящее время являются паника рынка в связи с объявленными санкциями США, а также закупка Центральным банком РФ иностранной валюты для Минфина.
«Ожидаемый коридор за доллар — 68-70 рублей и 78-80 рублей за евро», — прогнозирует она.
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