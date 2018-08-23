Ещё
ФСК «Лидер» до конца 2025 года вложит в 7 своих проектов 130 млрд руб
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.19
79.00
78.79
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.68
–0.03 Золото
1190.15
–0.07 РТС
1059.57
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1578
+0.0051
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

ФСК «Лидер» до конца 2025 года вложит в 7 своих проектов 130 млрд руб 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 23 авг — РИА Недвижимость. ФСК «Лидер» до конца 2025 года вложит в семь своих проектов 130 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.
Из них 10 миллиардов рублей корпорация планирует вложить уже в 2018 году, говорится в пресс-релизе.
Общий объем ввода недвижимости в 2018 году составит 1,4 миллиона квадратных метров. Выручка компании за первое полугодие достигла 48,3 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.
ФСК «Лидер» занимается строительством жилья в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, а также Калужской области. Компания занимает шестое место среди российских застройщиков по объему текущего строительства жилья. В 2016 году девелопер приобрел «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1), став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.
РИА Недвижимость: последние новости
RBI построит элитные ЖК на Петроградке и в Адмиралтейском районе Петербурга Концессиям в ЖКХ упростят налоговый режим Первые дольщики Urban Group включены в реестр требований жилых помещений
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы203
Рубль достиг антирекорда 2016 года255
Китай нанес ответный удар по Трампу290
Россия решила напугать США рублем28
Россия откажется от доллара583
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение