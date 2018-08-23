ФСК «Лидер» до конца 2025 года вложит в 7 своих проектов 130 млрд руб

МОСКВА, 23 авг — РИА Недвижимость. ФСК «Лидер» до конца 2025 года вложит в семь своих проектов 130 миллиардов рублей, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе компании.

Из них 10 миллиардов рублей корпорация планирует вложить уже в 2018 году, говорится в пресс-релизе.

Общий объем ввода недвижимости в 2018 году составит 1,4 миллиона квадратных метров. Выручка компании за первое полугодие достигла 48,3 миллиарда рублей, добавляется в сообщении.

ФСК «Лидер» занимается строительством жилья в Москве, Подмосковье, Петербурге и Ленобласти, а также Калужской области. Компания занимает шестое место среди российских застройщиков по объему текущего строительства жилья. В 2016 году девелопер приобрел «Домостроительный комбинат №1» (ДСК-1), став одним из крупнейших производителей домостроительных панелей в России.