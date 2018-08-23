В ближайшую пятилетку в Ленобласти отремонтируют дорог на 40 млрд рублей

В ближайшую пятилетку в Ленобласти отремонтируют почти тысяча километров региональных трасс при ежегодном финансировании порядка 8 млрд рублей.

На совещании правительства, которое прошло сегодня, озвучили программу развития дорожной отрасли региона, согласно которой с 2019 по 2023 годы размер дорожного фонда на каждый год составит порядка 8 млрд рублей и будет пропорционально делиться на содержание, ремонты и строительство новых объектов дорожной инфраструктуры.

Отдельно на совещании подчеркнули, что начнут программу со стройки путепровода во Всеволожске, обхода Мурино в створе Гражданского проспекта и нового моста через Волхов в Киришах.

Стоит отметить, что весь дорожный фонд Ленобласти на 2018 год составил также почти 8 млрд рублей. В том числе, 1,9 млрд рублей приходится на ремонт и капремонт объектов, 2,9 млрд рублей — на содержание трасс, 772 млн рублей — на безопасность дорожного движения.