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В ближайшую пятилетку в Ленобласти отремонтируют дорог на 40 млрд рублей
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В ближайшую пятилетку в Ленобласти отремонтируют дорог на 40 млрд рублей 

Ivyborg.ru 42 минуты назад
Фото: Ivyborg.ru
В ближайшую пятилетку в Ленобласти отремонтируют почти тысяча километров региональных трасс при ежегодном финансировании порядка 8 млрд рублей.
На совещании правительства, которое прошло сегодня, озвучили программу развития дорожной отрасли региона, согласно которой с 2019 по 2023 годы размер дорожного фонда на каждый год составит порядка 8 млрд рублей и будет пропорционально делиться на содержание, ремонты и строительство новых объектов дорожной инфраструктуры.
Отдельно на совещании подчеркнули, что начнут программу со стройки путепровода во Всеволожске, обхода Мурино в створе Гражданского проспекта и нового моста через Волхов в Киришах.
Стоит отметить, что весь дорожный фонд Ленобласти на 2018 год составил также почти 8 млрд рублей. В том числе, 1,9 млрд рублей приходится на ремонт и капремонт объектов, 2,9 млрд рублей — на содержание трасс, 772 млн рублей — на безопасность дорожного движения.
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