Более 1 млрд рублей долгов по налогам взыскали приставы с жителей Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За семь месяцев 2018 года судебные приставы Удмуртии взыскали 1 млрд 266 млн рублей долгов по налогам. Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, в большинстве случаев приходилось применять принудительные меры.

Так, например, предприниматель, торгующий обувью в Вавоже, задолжал налоговой службе 101 тыс. рублей.

«Новость о том, что бизнесмен является должником, в небольшом населённом пункте разлетелась быстро. Арендодатель, у которого хранилась партия обуви, предназначенная для продажи, сообщил судебным приставам о наличии данного имущества», — говорится в сообщении.

После этого приставы арестовали принадлежащие должнику 22 пары обуви на сумму 30 тыс. рублей.