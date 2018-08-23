Ещё
Более 1 млрд рублей долгов по налогам взыскали приставы с жителей Удмуртии
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.19
79.00
78.79
Прогноз
27.08 – 03.09
$
67.60
76.59
Индексы и котировки Brent
74.68
–0.03 Золото
1190.15
–0.07 РТС
1059.57
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1578
+0.0051
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Более 1 млрд рублей долгов по налогам взыскали приставы с жителей Удмуртии 

ИА «Сусанин» 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. За семь месяцев 2018 года судебные приставы Удмуртии взыскали 1 млрд 266 млн рублей долгов по налогам. Как сообщает пресс-служба УФССП по республике, в большинстве случаев приходилось применять принудительные меры.
Так, например, предприниматель, торгующий обувью в Вавоже, задолжал налоговой службе 101 тыс. рублей.
«Новость о том, что бизнесмен является должником, в небольшом населённом пункте разлетелась быстро. Арендодатель, у которого хранилась партия обуви, предназначенная для продажи, сообщил судебным приставам о наличии данного имущества», — говорится в сообщении.
После этого приставы арестовали принадлежащие должнику 22 пары обуви на сумму 30 тыс. рублей.
Житель Ижевска лишился автомобиля «Опель» из-за долга в 529 тыс. рублей. На транспорт наложен арест, и оно принудительно изъято для дальнейшей передачи на реализацию в Росимущество.
ИА «Сусанин»: последние новости
В Ижевске дорожники начали ремонтировать улицу Увинскую Цены на школьные учебники в Удмуртии признали одними из самых низких в стране В Ижевске снизились цены на бензин
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы203
Рубль достиг антирекорда 2016 года255
Китай нанес ответный удар по Трампу290
Россия решила напугать США рублем28
Россия откажется от доллара583
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение