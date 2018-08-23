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Россиянам задолжали зарплат на миллиарды рублей
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Россиянам задолжали зарплат на миллиарды рублей 

Карельские вести 21 минуту назад
Фото: Карельские вести
Просроченная задолженность по заработной плате за июль увеличилась на 586,3 млн рублей (20,9%) по отношению к июню. Как следует из отчета Росстата, общий размер задолженности, по состоянию на 1 августа, достиг 3,38 млрд рублей.
Согласно документу, средний долг по зарплате равен 67 тыс. рублей. Из общей суммы на долги, которая образовалась в прошлом году, приходится 721 млн руб. (21,3%), в 2016 году и ранее — 1,17 млрд рублей (34,6%).
К 1 августа зарплату вовремя не выплатили более 50 тыс. сотрудникам. Основная масса среди них (44%) — работники, занятые в сфере обрабатывающих производств. 23% работают в строительстве, 8% — сотрудники сельскохозяйственной отрасли, специалисты в сфере охоты и лесозаготовок, 6% — транспортные работники, 5% занимаются добычей полезных ископаемых.
Наиболее распространенная причина невыплаты зарплаты — отсутствие у работодателя собственных средств, по этой причине до работников не дошло 3,32 млрд рублей. Остаток долга, 68,3 млн рублей, образовался из-за несвоевременного поступления ассигнований из бюджета.
Самая мрачная картина в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), где сотрудникам задолжали 828,7 млн рублей. Следом идут Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) с долгом в 708,9 млн рублей и Центральный федеральный округ (ЦФО) — 611,3 млн рублей. Наилучшим образом дела обстоят на Урале, где работникам не выплатили 68,1 млн рублей.
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