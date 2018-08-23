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Удмуртия занимает 36-е место по среднему размеру ипотеки
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Удмуртия занимает 36-е место по среднему размеру ипотеки 

Izhlife 1 час назад
Фото: Izhlife
Во втором квартале 2018 года средний размер ипотечного кредита в Удмуртии составил 1 млн 576,5 тыс. руб., что на 7,5% больше, чем годом ранее. Такие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
По среднему размеру ипотеки наша республика занимает 36-е место среди регионов России, расположившись между Кировской (1,58 млн) и Вологодской (1,52 млн) областями. Лидерами этого рейтинга традиционно являются Москва (4,6 млн), Московская область (3,4 млн) и Ямало-Ненецкий АО (2,7 млн).
В целом по стране средний размер ипотечного кредита за год вырос на 7,1% до 2,16 млн руб.
Напомним, за шесть месяцев текущего года объем выдачи ипотеки в Удмуртии составил 13,3 млрд руб. Это на 64,2% больше, чем в январе-июне 2017 г. Средневзвешенная ставка за год сократилась на 2 процентных пункта с 11,6% до 9,6%.
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