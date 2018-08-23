Волгоградские компании-инвесторы получили льготы на 1,1 млрд рублей

По итогам 2017 года сумма налоговых льгот компаниям-инвесторам, работающим на территории Волгоградской области, составила 1,1 миллиарда рублей. По данным пресс-службы губернатора, это на 58,6% больше, по сравнению с 2016 годом. Инвесторы, получившие господдержку, в бюджет области перечислили более 7,5 миллиарда рублей налогов. Преференциями в прошлом году воспользовалось 17 компаний.

Отметим, в 2019 году льготы станут доступны резидентам территории социально-экономического развития, которая будет создана в Михайловке. Это освобождение от земельного налога, налога на имущество, снижение ставки налога на прибыль и размера страховых взносов. Они будут способствовать привлечению инвесторов на территорию моногорода, созданию новых рабочих мест.

Добавим, сегодня для бизнеса в регионе предусмотрено более 50 видов господдержки, создан инвестиционный портал, где российские и зарубежные предприниматели могут познакомиться с возможностями региона.