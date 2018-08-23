Ещё
Свердловские чиновники «подорожали» для бюджета на 41,8 миллиона
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.19
79.00
78.79
Прогноз
20.08 – 27.08
$
68.25
79.85
Индексы и котировки Brent
74.60
–0.13 Золото
1190.15
–0.07 РТС
1059.57
–0.00
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1583
+0.0056
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

Свердловские чиновники «подорожали» для бюджета на 41,8 миллиона 

Уралинформбюро 41 минуту назад
Фото: Уралинформбюро
Содержание чиновников в 2018 году обойдется свердловскому бюджету дороже, чем предполагалось ранее. Расходы на зарплаты госслужащих выросли на 41,8 миллиона рублей. Соответствующие поправки в программе управления государственными финансами до 2020 года 23 августа утвердил кабмин.
В рамках программы общие расходы на работу госаппарата выросли на 10,7% и составили 430,3 миллиона рублей в текущем году. Рост расходов в минфине объяснили изменениями условий оплаты труда госслужащих и штатной численности чиновников, передает "Уралинформбюро".
Уралинформбюро: последние новости
Российским муниципалам разрешили сносить "неправильные" дачи Свердловским городам дадут миллиард на дороги, школы и трущобы Свердловчане активно вкладывают в "долевку" на фоне общероссийского спада
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы202
Рубль достиг антирекорда 2016 года254
Китай нанес ответный удар по Трампу289
Россия решила напугать США рублем28
Россия откажется от доллара583
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
05:38
«Россия готова»: США введут санкции против «СП — 2»
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение