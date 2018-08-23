Свердловские чиновники «подорожали» для бюджета на 41,8 миллиона 

Содержание чиновников в 2018 году обойдется свердловскому бюджету дороже, чем предполагалось ранее. Расходы на зарплаты госслужащих выросли на 41,8 миллиона рублей. Соответствующие поправки в программе управления государственными финансами до 2020 года 23 августа утвердил кабмин.
В рамках программы общие расходы на работу госаппарата выросли на 10,7% и составили 430,3 миллиона рублей в текущем году. Рост расходов в минфине объяснили изменениями условий оплаты труда госслужащих и штатной численности чиновников, передает "Уралинформбюро".