Около 6 млрд руб из бюджета Москвы потратят на противогололедные реагенты

В Москве объявили пять электронных аукционов на поставку различных противогололедных реагентов для зимней уборки улиц города, суммарно на эти цели выделено около 6 миллиардов рублей, сообщает «Интерфакс»

Заказчик поставок — ГБУ «Автомобильные дороги». Проведение аукционов намечено на 10 сентября.

«По условиям одного из контрактов, Москва приобретет 89 тысяч тонн твердого противогололедного реагента на основе композиции хлористого кальция с другими хлоридами (натрия и калия) и формиатом натрия. Начальная (максимальная) цена договора — 1,58 миллиарда рублей», — говорится в материале.

Кроме того, город готов купить еще одну партию (67 тысяч тонн) такого же реагента за 1,12 миллиарда рублей, а также 66 тысяч тонн твердого противогололедного материала на основе композиции хлористого кальция и натрия стоимостью 904 миллиона рублей.

Для уборки дворовых территорий и межквартальных проездов города планируется поставка 35 тысяч тонн твердого комбинированного противогололедного реагента на основе композиции мраморного щебня, соли муравьиной кислоты и хлорида натрия (пищевая соль). Начальная цена контракта составляет почти 830 миллионов рублей.

Аналогичный по составу противогололедный материал будет применяться для обработки тротуаров Москвы. Объем поставки — 67 тысяч тонн, цена договора — 1,57 миллиарда рублей.