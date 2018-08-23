Банк «Открытие» собирается выкупить свой бренд за 4,5 миллиарда

Банк «Открытие» намерен выкупить свой бренд у прежних владельцев. Информацию, которую ранее распространили федеральные СМИ, «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе банка.

«В настоящий момент переговоры находятся на завершающей стадии, окончательная конфигурация сделки уточняется. Цена сделки будет определена с учетом результатов независимой оценки. Средства, вырученные владельцами от реализации товарных знаков, как и от реализации прочих активов, будут направляться на погашение задолженности перед банком», — сообщили в «Открытии».

В прошлом году Банк России объявил санацию «Открытия», его собственником стало государство. Товарный знак и прочие активы остались за прежним владельцем « Открытие Холдинг ». «Ведомостям» в холдинге назвали сумму, предложенную банком — 4,5 млрд рублей. При этом агентство Brand Finance, к которому обратились журналисты, оценило бренд в 16,35 млрд

По данным ЦБ, задолженность холдинга перед банками группы «Открытие» составляет 335 млрд рублей, поэтому регулятор не исключил начала процедуры банкротства в отношении прежнего владельца.