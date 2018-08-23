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Банк «Открытие» собирается выкупить свой бренд за 4,5 миллиарда
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Банк «Открытие» собирается выкупить свой бренд за 4,5 миллиарда 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Банк «Открытие» намерен выкупить свой бренд у прежних владельцев. Информацию, которую ранее распространили федеральные СМИ, «ФедералПресс» подтвердили в пресс-службе банка.
«В настоящий момент переговоры находятся на завершающей стадии, окончательная конфигурация сделки уточняется. Цена сделки будет определена с учетом результатов независимой оценки. Средства, вырученные владельцами от реализации товарных знаков, как и от реализации прочих активов, будут направляться на погашение задолженности перед банком», — сообщили в «Открытии».
В прошлом году Банк России объявил санацию «Открытия», его собственником стало государство. Товарный знак и прочие активы остались за прежним владельцем «Открытие Холдинг». «Ведомостям» в холдинге назвали сумму, предложенную банком — 4,5 млрд рублей. При этом агентство Brand Finance, к которому обратились журналисты, оценило бренд в 16,35 млрд
По данным ЦБ, задолженность холдинга перед банками группы «Открытие» составляет 335 млрд рублей, поэтому регулятор не исключил начала процедуры банкротства в отношении прежнего владельца.
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