Доходы бюджета Амурской области увеличились на 374,6 млн рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 23 августа. / ТАСС /. Депутаты Законодательного собрания Амурской области во втором окончательном чтении приняли законопроект о внесении изменений в бюджет региона в связи с его изменением — сумма увеличения доходов составила 374,6 млн рублей. Часть средств направят на заработную плату медикам, сказала в четверг на заседании Законодательного собрания Амурской области и.о. министра финансов Вера Артемьева.

"Доходы областного бюджета предлагается увеличить на 375 млн рублей. В том числе 50 млн рублей — это дополнительные поступления акцизов на нефтепродукты, которые в законопроекте предлагается направить на восстановление региональных дорог, пострадавших в результате ЧС. Помимо этого часть средств предлагается направить на увеличение заработной платы указанных категорий работников (медики). На эти цели в областном бюджете выделено минздраву 176 млн рублей", — сказал Артемьева.

Помимо этого, 50 млн рублей направят на приобретение лекарственных средств, в первую очередь инсулина для больных сахарным диабетом. 250 млн рублей дотаций область распределит между бюджетами шести муниципальных образований, часть этих средств направит на капремонт в учреждениях социальной защиты и министерства физкультуры и спорта. Около 12,5 млн рублей пойдут на выплаты пострадавшим от долевого строительства.

С учетом представленных изменений в текущем году доходы областного бюджета составят 49,4 млрд рублей, расходы — 50,5 млрд рублей, говорится на сайте Законодательного собрания Амурской области.