Картина по цене мотоцикла. В Барнауле можно купить с рук и коней, и карету

Цена вещей, попавших в руки людей, определяется только ощущением человека, который её продаёт. 150 тыс. рублей за Евангелие — так это потому, что оно времён Екатерины Второй. Советский букварь за 10 тыс. рублей — так это потому, что он совершенно новый, почти нечитанный. «АиФ-Алтай» решил проанализировать, какие товары и услуги, представленные на популярной доске объявлений в интернете, являются самыми дорогими.

Самый дорогой автомобиль в Барнауле сегодня — новый Range Rover за 10,1 млн рублей, подержанный, 2015 года — за 10 млн рублей. Самый дорогой мотоцикл — Harley-Davidson за 560 тыс. рублей. Самая дорогая квартира — четырёхкомнатная, в 173 кв. метров на Змеиногорском тракте стоит 25 млн рублей. Самый дорогой земельный участок — 160 млн рублей — это 2,64 га по улице Власихинской, пригодный для индивидуального жилищного строительства. Самый дорогой гараж, площадью 30 кв. метров возле поста ДПС за Новым мостом — 5 млн рублей. Правда, есть металлический гараж за 100 млн рублей, но, видимо, автор просто ошибся в числе нулей.

Самые дорогие услуги в Барнауле: пошив купальников для художественной гимнастики — 5 тыс. рублей, аренда парикмахерского кресла — 8 тыс. рублей, строительство каркасных домов — 500 тыс. рублей, видео и фотосъёмка — 18 тыс. рублей. Самые дорогая вещь с рук — норковая шуба за 250 тыс. рублей, правда есть женские сапоги за миллион, джинсы и платье по 300 тыс. рублей, но тут, как с гаражом, вероятно, ошиблись нулями.

Из детских игрушек самые дорогие — уличный батут за 157 тыс. рублей и сборный лабиринт за 400 тыс. рублей. Из бытовой техники наиболее весомо стоит вышивальная машина — 260 тыс. рублей. Из мебели — спальная система за 277 тыс. рублей, а авторская картина художника с портретом актёра Андрея Миронова — 500 тыс. рублей. Цена на дорогие чайные сервисы превышает 50 тыс. рублей, столько же стоят профессиональные самогонные аппараты.

Самые дорогие продукты питания — красная икра (3,5 тыс. рублей за килограмм), сушёный сморчок (6 тыс. рублей) и мёд 8 тыс. рублей за контейнер в 32 кг. Есть и цуккини за 100 тыс. рублей, но, опять, ошибочно. Из растений за 15 тыс. рублей можно купить финиковую пальму или коллекцию фикусов ля зимнего сада. Самый дорогой телевизор — 65 тыс. рублей, самый дорогой ноутбук — 79 тыс. рублей, последний айфон предлагают за 68 тыс. рублей. Самый дорогой фотоаппарат оценивают в 95 тыс. рублей, но без объектива.

Эксклюзивные карбоновые велосипеды предлагают за 55 тыс. рублей. Большой бюст Дзержинского — за 150 тыс. рублей. Чучело кабана — за 40 тыс. рублей Самые дорогие собаки обойдутся покупателям в 50 тыс. рублей — шпицы и доберманы, кошки — 40 тысяч за шотландскую и 25 тысяч за мейн-куна. Из предметов коллекционирования наиболее оценочной является золотая монета — 599 тыс. рублей.

Самый необычный лот из дорогих — настоящая самодельная белая карета за 400 тыс. рублей. Автор объявления пишет, что делал её на заказ, но карету так и не забрали. Коней для неё можно купить за 100 тыс. рублей, а знаменитого орловского рысака — за 200 тыс. рублей.