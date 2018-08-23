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Жители УрФО «подняли ставки» по ипотеке
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Жители УрФО «подняли ставки» по ипотеке 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Размер среднего ипотечного кредита в Свердловской области превысил 2 миллиона рублей. Это на 5,5% больше, чем в августе 2017 года, сообщили "Уралинформбюро" в Национальном бюро кредитных историй.
Впрочем, Средний Урал в этом смысле не стал рекордсменом даже по меркам УрФО. Судя по рейтингу регионов, составленном аналитиками НБКИ, самые отчаянные заемщики Урала живут на Ямале и в Югре: они рискуют брать ипотеку в 2,7 и 2,4 миллиона рублей. Приближаются к этому показателю также ипотечные займы в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Якутии.
Жизнь под кредитом: задавит или нет?
Лидирует в рейтинге, разумеется, Москва с ее 4,5 миллионами рублей (таков размер среднего ипотечного кредита в Златоглавой). А самые осторожные заемщики живут в Челябинской области: там пока не берут ипотеку дороже 1,4 миллиона. Впрочем, за год аппетиты южноуральцев все-таки подросли, причем на 10,4%.
Наиболее крутой рост размера ипотеки отмечен в Республике Татарстан, где за минувший год этот показатель подскочил на 15,4% — с 1,5 до 1,7 миллиона рублей. А вот на богатом Ямале этот показатель за год, наоборот, уменьшился — на 2,9%.
Стоит напомнить, что увеличение размеров ипотеки впрямую связано с падением ставки. Как ранее сообщало «Уралинформбюро», в июле 2018 года средневзвешенная ставка снизилась до 9,66%, а в сегменте новостроек — до 9,39% годовых. С начала года россиянами было оформлено 542,8 тысячи ипотечных займов на общую сумму 1,067 триллиона рублей.
Ранее по теме: Ипотека в России продолжает дешеветь
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