ФРП Ставрополья рассматривает возможность поддержки 12 проектов на 2,8 млрд рублей

СТАВРОПОЛЬ, 23 августа. / ТАСС /. Эксперты регионального Фонда развития промышленности рассматривают возможность поддержки 12 инвестиционных проектов на общую сумму 2,8 млрд рублей, сообщает в четверг пресс-служба губернатора края.

"В настоящее время на рассмотрении находятся 12 инвестиционных проектов на общую сумму 2,8 млрд рублей. Из них до конца года планируется реализация 5 проектов с выдачей 90 млн рублей займов краевого фонда, дополнительным привлечением 150 млн рублей Фонда развития промышленности РФ и 384 млн рублей средств инвесторов", — уточняется в сообщении.

Ранее фонд поддержал в крае проекты по модернизации производства радиоэлектронной аппаратуры и развитию цеха металлообработки компании «Основа безопасности», инструментальной оснастке производства аэрозольной упаковки компании «Ремуниверсал», модернизации производства на заводе «Электроавтоматика» и т.д.

Фонд развития промышленности был создан в Ставропольском крае в 2017 году, объем поддержки на 2018 год составляет порядка 300 млн рублей. Власти края планируют увеличить объем капитализации фонда в 2019 году.