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Справедливый курс доллара 54 рубля, считает эксперт
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Справедливый курс доллара 54 рубля, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Справедливая стоимость доллара составляет порядка 54 рублей, а остальные 15 рублей из 69 рублей по состоянию на утро четверга — это премия за геополитический риск, заявил РИА Новости эксперт брокерской компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.
"Справедливая стоимость рубля по эконометрической модели, исходя из последних данных за июль по нефти и притоку-оттоку капитала и позиции федерального бюджета, находится в районе 54 рублей за доллар. Мы сейчас имеем 68-68,5 рубля, соответственно, 14-15 рублей это, так называемая премия для доллара за рыночный геополитический риск России, связанный с санкциями и прочими «прелестями», которые мы видим. Поэтому, если рубль опускать до своей справедливой стоимости, представить, что у нас полный мир с Западом, с нас снимут все санкции, … то у нас бы рубль был в районе 54", — прокомментировал ситуацию эксперт.
Курс доллара расчетами «завтра» на 16.08 мск снижался на 45 копеек, до 67,58 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 78,19 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
Рубль перешел к укреплению после решения Банка России приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября. До решения ЦБ доллар торговался около 69 рублей, евро — в районе 79,8 рубля.
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