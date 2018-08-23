Справедливый курс доллара 54 рубля, считает эксперт

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости . Справедливая стоимость доллара составляет порядка 54 рублей, а остальные 15 рублей из 69 рублей по состоянию на утро четверга — это премия за геополитический риск, заявил РИА Новости эксперт брокерской компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский

"Справедливая стоимость рубля по эконометрической модели, исходя из последних данных за июль по нефти и притоку-оттоку капитала и позиции федерального бюджета, находится в районе 54 рублей за доллар. Мы сейчас имеем 68-68,5 рубля, соответственно, 14-15 рублей это, так называемая премия для доллара за рыночный геополитический риск России, связанный с санкциями и прочими «прелестями», которые мы видим. Поэтому, если рубль опускать до своей справедливой стоимости, представить, что у нас полный мир с Западом, с нас снимут все санкции, … то у нас бы рубль был в районе 54", — прокомментировал ситуацию эксперт.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.08 мск снижался на 45 копеек, до 67,58 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 78,19 рубля, следует из данных торгов Московской биржи