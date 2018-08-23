Сбербанк изменил прогноз по курсу доллара на 2018 год

Аналитики Сбербанка выступили с двумя прогнозами негативного развития российской экономики: роста курса доллара к рублю и повышения ключевой ставки Центробанка РФ . Крупнейший коммерческий банк России ожидает повышение среднего курса доллара за 2018 год до 62,8 рубля. Ранее Сбербанк предполагал, что доллар не вырастет выше 60,7 рубля в среднем по году. На 2019 и 2020 годы аналитики Сбербанка спрогнозировали рост среднего курса доллара соответственно до 66,5 и до 67 рублей.

Банк ухудшил прогноз и по росту ВВП в 2018 году: он составит не более 1,7% (вместо прежнего прогноза в 1,9%). Одновременно негативный прогноз обнародовал и министр экономического развития Максим Орешкин : по его расчетам рост ВВП в нынешнем году составит лишь 1,8% (прежний прогноз — 1,9%) — при более слабом рубле и дополнительном увеличении цен. На следующие два года Сбербанк смотрит чуть более оптимистично: в 2009 году ВВП сохранит рост 1,7%, но в 2020 году этот показатель увеличится до 1,8%.

К концу нынешнего года Сбербанк также ожидает повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 7,5% — но с последующим возвратом к снижению: на конец 2019 года до 7,25%, на конец 2020 года — до 7%. Напомним, что в нынешнем году Банк России уже дважды снижал ключевую ставку — в феврале и марте по 0,15%. А с апреля регулятор держит паузу. Теперь она может закончиться повышением ставки.