Рублю пора присваивать цветовую шкалу уровня опасности, считает эксперт

По его словам, справедливая стоимость доллара составляет порядка 54 рублей, а остальные 15 рублей — это премия за геополитический риск, связанный с санкциями Запада. Эксперт также отмечает, что колебания рубля зависят от разнообразного новостного фона.

"Рубль зависим от новостного фона, который весьма пестрый. Ему надо уже присваивать какие-то цвета, как цвета тревоги, которые у МЧС есть: от зеленого до красного. Уже нужно будет весь этот политический фон, поскольку он серьезным фактором в курсообразовании рубля становится, его надо уже как-то окрашивать, в какие-то цвета. … Оранжевый уровень — это, примерно, 6-7 рублей премия к справедливой стоимости. Сегодня у нас малиново-красный фон, и премию дают в 15 рублей к справедливой стоимости", — сказал он.

Курс доллара расчетами «завтра» на 16.08 мск снижался на 45 копеек, до 67,58 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 78,19 рубля, следует из данных торгов Московской биржи