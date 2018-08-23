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Рублю пора присваивать цветовую шкалу уровня опасности, считает эксперт
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Рублю пора присваивать цветовую шкалу уровня опасности, считает эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Курсу рубля пора присваивать цветной уровень опасности, как МЧС это делает в случае с погодой, заявил РИА Новости эксперт брокерской компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский.
По его словам, справедливая стоимость доллара составляет порядка 54 рублей, а остальные 15 рублей — это премия за геополитический риск, связанный с санкциями Запада. Эксперт также отмечает, что колебания рубля зависят от разнообразного новостного фона.
"Рубль зависим от новостного фона, который весьма пестрый. Ему надо уже присваивать какие-то цвета, как цвета тревоги, которые у МЧС есть: от зеленого до красного. Уже нужно будет весь этот политический фон, поскольку он серьезным фактором в курсообразовании рубля становится, его надо уже как-то окрашивать, в какие-то цвета. … Оранжевый уровень — это, примерно, 6-7 рублей премия к справедливой стоимости. Сегодня у нас малиново-красный фон, и премию дают в 15 рублей к справедливой стоимости", — сказал он.
Курс доллара расчетами «завтра» на 16.08 мск снижался на 45 копеек, до 67,58 рубля, курс евро — на 71 копейку, до 78,19 рубля, следует из данных торгов Московской биржи.
Рубль перешел к укреплению после решения Банка России приостановить покупки валюты для Минфина до конца сентября. До решения ЦБ доллар торговался около 69 рублей, евро — в районе 79,8 рубля.
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