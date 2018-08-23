Продажи квартир в новостройках Петербурга за год выросли в полтора раза

Количество зарегистрированных ДДУ в Петербурге за первые 6 месяцев 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом 2017-го на 50% и составило 38 384 сделок.

В Ленинградской области этот показатель за отчетный период сократился на 18% и составил 14,782 тыс. По данным аналитиков ЦИАН, продолжается перераспределение спроса между объектами в черте Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В первом полугодии 2018 года доля продаж в пределах города составила 72% против 59% в январе — июне 2017 года. Несмотря на то, что объём сделок на рынке новостроек агломерации Санкт-Петербурга ниже, чем в Московском регионе, темпы продаж здесь растут быстрее (+22% в северной столице и Ленинградской области против +14% в Москве и Подмосковье).