Атомный и сельхозмашиностроительный кластеры РО привлекут инвестиции в 7,5 млрд рублей 

В развитие двух промышленных кластеров атомного и сельхозмашиностроения инвесторы вложат 7,5 млрд рублей. Об этом в ходе заседания регионального правительства рассказал министр промышленности и энергетики региона Михаил Тихонов.
Первым масштабным проектом является Волгодонский кластер атомного машиностроения на базе АО «Атоммашэкспорт». В ближайшие два года на предприятии планируется увеличить объем выпущенной и отгруженной продукции до 7,6 млрд рублей. Для этого инвесторы привлекут 1,5 млрд рублей и создадут 259 высокопроизводительтных рабочих мест.
Как отметил Михаил Тихонов, вторым объектом станет создание национального промышленного кластера сельскохозяйственного машиностроения. Формироваться он будет на базе компании «Ростсельмаш» и позволит снизить зависимость рынка от импортных аналогов, заменив их отечественными разработками. Общий объем инвестиций в проект приближается к 6 млрд рублей, срок реализации — три года. «В результате реализации программы развития кластера будет создано более 20 новых моделей сельхозтехники. Участниками кластера планируется создать около 2,5 тысяч новых рабочих мест», — рассказал министр.