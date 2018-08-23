Атомный и сельхозмашиностроительный кластеры РО привлекут инвестиции в 7,5 млрд рублей

В развитие двух промышленных кластеров атомного и сельхозмашиностроения инвесторы вложат 7,5 млрд рублей. Об этом в ходе заседания регионального правительства рассказал министр промышленности и энергетики региона Михаил Тихонов

Первым масштабным проектом является Волгодонский кластер атомного машиностроения на базе АО «Атоммашэкспорт». В ближайшие два года на предприятии планируется увеличить объем выпущенной и отгруженной продукции до 7,6 млрд рублей. Для этого инвесторы привлекут 1,5 млрд рублей и создадут 259 высокопроизводительтных рабочих мест.