Проект ремонта дороги в воронежском микрорайоне Шилово подорожал до 5 млн

Власти во второй раз объявили тендер на поиск подрядчика, который займется разработкой проекта по реконструкции дороги в микрорайоне Шилово.

Как следует из документов на портале госзакупок, реконструкция ждет улицу Острогожскую — участок от улицы Теплоэнергетиков до съезда с улицы Острогожской к плотине водохранилища. Подрядчик должен будет подготовить проект до 15 марта 2019 года.

Теперь власти готовы потратить на разработку проекта до 4,98 млн рублей. Напомним, ранее цена контракта составляла 2 млн рублей, и тогда торги провалились.