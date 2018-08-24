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Проект ремонта дороги в воронежском микрорайоне Шилово подорожал до 5 млн
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Проект ремонта дороги в воронежском микрорайоне Шилово подорожал до 5 млн 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Власти во второй раз объявили тендер на поиск подрядчика, который займется разработкой проекта по реконструкции дороги в микрорайоне Шилово.
Как следует из документов на портале госзакупок, реконструкция ждет улицу Острогожскую — участок от улицы Теплоэнергетиков до съезда с улицы Острогожской к плотине водохранилища. Подрядчик должен будет подготовить проект до 15 марта 2019 года.
Теперь власти готовы потратить на разработку проекта до 4,98 млн рублей. Напомним, ранее цена контракта составляла 2 млн рублей, и тогда торги провалились.
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