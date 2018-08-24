В Башкирии построят путепровод за 300 млн рублей

В Кумертау построят новый путепровод на пересечении улиц Железной и Карла Маркса . По предварительным данным, стоимость объекта составит 300 млн рублей, сообщает Гостранс РБ.

В Кумертау идет ремонт на улицах Логовая, Пушкина, Карла Маркса, Суворова, Антошкина, Окрыжная, Радужная. Правительство дополнительно выделило 9,8 млн рублей для ремонта улицы Карла Маркса. Проект нового путепровода будет готов к следующему лету.

В прошлом году город получил на развитие дорожной инфраструктуры 38,3 млн рублей, в нынешнем — 29,3 млн рублей. Общая протяженность автодорог местного значения — 189,6 км.

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