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«Сбербанк» сократил более 5 000 сотрудников за второй квартал 2018 года
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«Сбербанк» сократил более 5 000 сотрудников за второй квартал 2018 года 

HR-tv.ru 23 минуты назад
Фото: HR-tv.ru
«Сбербанк» опубликовал финансовые результаты за второй квартал 2018 года. Согласно документу, количество сотрудников за этот период сократилось на 5,6 тысяч (1,8%) и составило 299 тысяч человек. Напомним, что в первом квартале 2018 года штат банка уменьшился более чем на 5,3 тысяч специалистов.
В прес-службе банка так прокомментировали массовое сокращение штата: «Сбербанк последовательно реализует „Стратегию 2020“ по созданию экосистемы и цифровизации продуктов и услуг банка. Мы повышаем производительность и качество предоставляемых услуг. В банке действует практика оптимизации численности, в рамках которой сокращаются вакантные должности, сотрудники уходят на пенсию и на их место не принимаются новые».
Затраты на содержание персонала в период с января по июнь снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 90,8 млрд рублей.
Чистая прибыль банка составила 215,3 млрд рублей, включая чистую прибыль Denizbank в размере 7 млрд рублей. В 2017 году этот показатель был равен 185,6 млрд рублей.
Татьяна Руппель
Фото Pixabay
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