Банк «Открытие» получил за июль 0,8 млрд рублей чистой прибыли

За семь месяцев этого года чистая прибыль банка достигла 6,4 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Четвертый месяц подряд растет кредитный портфель банка. За июль кредитный портфель юридических лиц увеличился на 33 млрд рублей, или на 4,6%, до 752 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц вырос на 3,3 млрд рублей, или на 2,8%, до 119,6 млрд рублей.

Объем привлеченных средств населения с начала года увеличился на 24 млрд рублей до 437 млрд рублей, портфель срочных вкладов вырос на 16 млрд рублей до 353 млрд рублей.