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Банк «Открытие» получил за июль 0,8 млрд рублей чистой прибыли
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Банк «Открытие» получил за июль 0,8 млрд рублей чистой прибыли 

Банки.ру 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
За семь месяцев этого года чистая прибыль банка достигла 6,4 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Четвертый месяц подряд растет кредитный портфель банка. За июль кредитный портфель юридических лиц увеличился на 33 млрд рублей, или на 4,6%, до 752 млрд рублей. Кредитный портфель физических лиц вырос на 3,3 млрд рублей, или на 2,8%, до 119,6 млрд рублей.
Объем привлеченных средств населения с начала года увеличился на 24 млрд рублей до 437 млрд рублей, портфель срочных вкладов вырос на 16 млрд рублей до 353 млрд рублей.
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