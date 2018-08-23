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На строительство военной инфраструктуры в 2019 году направят около 117 млрд руб.
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На строительство военной инфраструктуры в 2019 году направят около 117 млрд руб. 

Говорит Москва 24 минуты назад
Он уточнил, что до конца 2018-го строителям предстоит ввести в эксплуатацию почти 3.5 тыс. зданий и сооружений.
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