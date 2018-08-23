В Воронежской области выставили на торги строительство дороги в обход Боброва 

Стоимость новой магистрали составит 5,1 млрд рублей. Региональные власти начали поиск подрядчика для строительствв юго-восточного обхода Боброва. Аукционную документацию опубликовали на портале госзакупок в четверг, 23 августа. Дорогу протяженностью 9,4 кмпланируется построить к октябрю 2021 года. Стоимость работ составит 5,1 млрд рублей. Финансирование будет вестись из областного и федерального бюджетов. При этом стоимость строительства возросла на 9,3% по сравнению с первоначальной по итогам госэкспертизы. Первоначально строительство дороги оценивалось в 4,6 млрд рублей. Однако эксперты указали на удорожание материалов и работ по сравнению с данными, учитываемыми при проектировании. Строительные работы планируется провести в четыре этапа. Первый продлится до конца 2018 года. Второй и третий завершатся 31 декабря 2019 и 2019 года. Последний — 1 октября 2021 года. Расчётная скорость движения по двухполосной магистрали составит 120 км/час. В состав новой дороги войдут четыре моста. Проект обхода Боброва кроме строительства трассы включает также снос зданий, располагающихся в зоне проведения работ, строительство мостов, переустройство линий связи и электропередач, наружных сетей водоснабжения и газопроводов, создание системы освещения. Новая дорога позволит увести транспортные потоки из центра города и распределить их в другие районы, значительно улучшая транспортную ситуацию в Боброве, а также сохраняя его историческую часть. В апреле 2017 года администрация Бобровского района уже объявляла аукцион на строительство трассы в обход Боброва. Начальная цена контракта немногим превышала 4,5 млрд рублей. Однако аукцион отменили. Заказчиком по второму аукциону выступает департамент транспорта и автодорог Воронежской области. Торги состоятся 17 сентября. Сейчас в регионе ведётся строительство участка М-4 «Дон» протяжённостью 85,17 км в обход Лосево. Оно началось в 2017 году. Дорога пройдёт через Бобровский, Павловский и Верхнемамонский районы Воронежской области. Магистраль будет иметь четыре полосы движения с разделёнными встречными потоками и развязками на разных уровнях. Стоимость работ составит 18,5 млрд рублей. Стройка идёт опережающими темпами, запустить новый участок планируется к концу 2019 года. В декабре 2016 года в Воронежской области открыли участок трассы М-4 в обход Новой Усмани и Рогачёвки длиной 29,2 км. Это позволило избежать заторов, которые постоянно возникали в райцентре. Строительство велось три года, его стоимость составила 17,5 млрд рублей. Елена Гончарова