Ещё
В Орле посчитали «льготников» по земельному налогу
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
67.88
$
68.25
78.61
78.99
Прогноз
27.08 – 03.09
$
65.95
75.12
Индексы и котировки Brent
74.71
+0.07 Золото
1187.20
–0.18 РТС
1043.99
–0.59
Динамика валют
EUR / USD
23.08
1.1545
+0.0019
09.08
1.1527
22.08
17.08
13.08

В Орле посчитали «льготников» по земельному налогу 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
Специалисты ИФНС России по Орлу отмечают заметное увеличение налоговых льгот, сообщили в пресс-службе ведомства.
По информации налоговиков, количество льготников по земельному налогу за 2017 год, составило более 23,4 тысячи человек на общую сумму свыше 21,7 миллионов рублей.
По сравнению с налоговым периодом 2016 годом, количество налогоплательщиков — физических лиц, которым предоставлены налоговые льготы, возросло на 14,3 тысяч человек, при этом сумма предоставленных гражданам налоговых льгот по земельному налогу увеличилась почти на 6,4 миллионов рублей.
Данные изменения обусловлены внесением с 1 января 2017 года изменений в Налоговый Кодекс РФ. В документе был дополнен перечень граждан, имеющих право на уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) за счет пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством; увеличен размер налогового вычета — уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного участка (в 2016 году налоговая база уменьшалась на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика).
Сообщение В Орле посчитали «льготников» по земельному налогу появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
Орловцам напомнили о кадастровых номерах «Мегастрой» получил контракт на дом для полицейских Хлеб и металл: предприятия Мценска за полгода продали продукцию на 3,8 миллиарда рублей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Валютная вакханалия: чего ждать от рубля54
Как реформа Сталина обвалила доллар в 1947 году8
Путин решит судьбу пенсий262
ЦБ спас рубль196
Россия решила напугать США рублем33
Видео
00:28
Рубль рухнул еще ниже
Рынки
00:58
ЦБ и Минфин спасли рубль
Экономика
03:31
ЦБ спас рубль
Рынки
00:41
Китай нанес ответный удар по Трампу
Экономика
00:43
Украинцы устроили массовый «побег» в Россию
Экономика
00:57
Рубль достиг антирекорда 2016 года
Рынки
08:39
Кремль высказался о слухах о смягчении пенсионной реформы
Экономика
01:14
Опубликован законопроект о санкциях против России
Экономика
14:13
В Совфеде обрадовали российских женщин
Экономика Другое
00:28
Доллар и евро преодолели психологическую отметку
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение