В Орле посчитали «льготников» по земельному налогу

Специалисты ИФНС России по Орлу отмечают заметное увеличение налоговых льгот, сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации налоговиков, количество льготников по земельному налогу за 2017 год, составило более 23,4 тысячи человек на общую сумму свыше 21,7 миллионов рублей.

По сравнению с налоговым периодом 2016 годом, количество налогоплательщиков — физических лиц, которым предоставлены налоговые льготы, возросло на 14,3 тысяч человек, при этом сумма предоставленных гражданам налоговых льгот по земельному налогу увеличилась почти на 6,4 миллионов рублей.

Данные изменения обусловлены внесением с 1 января 2017 года изменений в Налоговый Кодекс РФ. В документе был дополнен перечень граждан, имеющих право на уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) за счет пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством; увеличен размер налогового вычета — уменьшение налоговой базы на величину кадастровой стоимости 600 кв.м. площади земельного участка (в 2016 году налоговая база уменьшалась на не облагаемую налогом сумму в размере 10 000 рублей на одного налогоплательщика).