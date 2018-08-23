Объем нового бизнеса «Балтийского Лизинга» в первом полугодии вырос на 20%

Объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский Лизинг» по итогам первого полугодия 2018 года превысил 19,5 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного показателя 2017 года. Такие данные приводятся в сообщении финорганизации.

В общей сложности за отчетный период компания заключила 7 648 договоров финансового и операционного лизинга, побив свой прошлый рекорд за первое полугодие и увеличив показатель более чем на 1 тыс. сделок.

В числе наиболее динамичных сегментов оказались строительная и дорожно-строительная техника: рост объема нового бизнеса в этом сегменте по сравнению с первым полугодием 2017 года достиг почти 70%. Рост в сегменте грузового транспорта составил 17%, легкового — 27%.