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Объем нового бизнеса «Балтийского Лизинга» в первом полугодии вырос на 20%
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Объем нового бизнеса «Балтийского Лизинга» в первом полугодии вырос на 20% 

Банки.ру 26 минут назад
Объем нового бизнеса (стоимость лизингового имущества без НДС) компании «Балтийский Лизинг» по итогам первого полугодия 2018 года превысил 19,5 млрд рублей, что на 20% больше аналогичного показателя 2017 года. Такие данные приводятся в сообщении финорганизации.
В общей сложности за отчетный период компания заключила 7 648 договоров финансового и операционного лизинга, побив свой прошлый рекорд за первое полугодие и увеличив показатель более чем на 1 тыс. сделок.
В числе наиболее динамичных сегментов оказались строительная и дорожно-строительная техника: рост объема нового бизнеса в этом сегменте по сравнению с первым полугодием 2017 года достиг почти 70%. Рост в сегменте грузового транспорта составил 17%, легкового — 27%.
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