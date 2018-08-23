Эксперты назвали основные риски для микрофинансового рынка РФ

Эксперты Национального рейтингового агентства (НРА) проанализировали микрофинансовый рынок России за первое полугодие 2018-го и выявили основные факторы давления на этот сектор.

«На фоне падения доходов население вынуждено поддерживать себя наращиванием займов. Рост долговой нагрузки в таких условиях может привести к росту неплатежей. На рынке у МФО нет свободной ликвидности, чтобы на долгосрочном горизонте существенно наращивать объемы выдачи», — говорится в исследовании.

Кроме того, давление на рынок МФО в будущем может оказывать активное развитие банковского сектора в части выпуска новых кредитных карт, а также регуляторная новация, упрощающая создание банками резервов по потребительским кредитам до 100 тыс. рублей.

Продуктовый виджет

Среди других рисков аналитики НРА называют консолидацию рынка. «С точки зрения количества участников, рынок, вслед за банковским, сожмется; в свою очередь, такая консолидация потребует времени и дополнительных расходов на перенастройку систем и бизнес— процессов, адаптацию сотрудников к новым продуктам, привлечение клиентов на новые продукты», — отмечают эксперты.

При этом НРА сохраняет свой прогноз по росту рынка микрозаймов в 2018 году на уровне 15%.